Soncin | «Le ragazze stanno dimostrando grande spirito di rivalsa»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Inizia l’era di, nuovo commissario tecnico dell’Italia femminile. Questa sera alle ore 19:30 l’esordio in Nations League contro la Svizzera. Il nuovo tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida di Nations League: «È da tre giorni che stiamo insieme abbiamo iniziato un nuovo percorso e posso dire che ho trovato grandissima disponibilità da parte dellee di tutto il gruppo di lavoro che la Federazione ha messo a disposizione mia e della squadra. C’è una gran voglia di ripartire, sono molto contento perché finora la risposta delleè stata ottima». Sulla sfida di domani,ha dichiarato: «Domani mi aspetto un atteggiamento positivo e propositivo come ho visto in questi giorni se c’è gioia di vestire questa maglia e voglia di giocare con passione la paura di affrontare ...