(Di venerdì 22 settembre 2023) L’84%imprese è consapevole della crisi ambientale, ma la transizione è ancora lontana Nonostante gli imprenditori siano consapevoli della crisi ambientale in atto,Pmiha unstrutturato per la. Questo è il dato che emerge dallo studio “Mid-market Climate Transition Barometer” di The Argos – Bcg, che ha coinvolto 700 leaderPmi nel luglio 2023 in 6 Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo). Con la loro sinergia Argos Wityu e Bcg (Boston Consulting Group) hanno inaugurato la prima edizione di un barometro che valuta i progressipiccole e medie impresenel loro processo di. ...

... inoltre dispone diposizioni regolabili in altezza da 7 a ...per i viaggiatori che cercano stile e funzionalità in un... che non richiede'uso di inchiostro. Si tratta, quindi, di un gadget ...La EX è stata guidatala domenica dal 1997 e conserva la sua vernice originale in condizioni ... Foto di Bonhams e Clubsaabespana PHOTOGALLERY Galleriaimmagini

Solo l'11% delle Pmi europee ha un piano per la decarbonizzazione Adnkronos