‘Solo cose belle’ al Vigorito | l’invito dell’amico Ciciretti e il giro in città

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Solobelle” ieri al “Ciro” in occasione di Benevento–Taranto. Il riferimento non è alla partita o ai tre punti conquistati dalla formazione di Matteo Andreoletti, ma al noto tiktoker partenopeo. Emanuele Carrozza, il partenopeo conosciuto per il tormentone “Solobelle” per l’appunto, è stato allo stadio per assistere in tribuna alla sfida tra giallorossi e rossoblù.è partito dall’amico Amato, rimasto però seduto in panchina per tutti i novanta minuti. Per vederlo all’opera, insomma, Emanuele dovrà tornare a Benevento, considerando anche che la sua presenza ha portato fortuna alla Strega. I suoi oltre centomila follower hanno potuto ammirare le storie dallo stadio, con tanto di sciarpetta d’ordinanza e dove si è prestato agli ...