Smettere di fumare | in Habilita un ambulatorio per aiutare i pazienti

(Di venerdì 22 settembre 2023) A partire da settembre inOsio Sotto è disponibile il nuovoantifumo. Il servizio prevede un incontro iniziale con la specialista in pneumologia, un supporto psicologico e un monitoraggio periodico dei progressi del paziente. Referente del progetto è la Dr.ssa Annamaria Villa, pneumologa, che ci spiega l’importanza della motivazione del paziente quando decide didi. “A tutti iche incontro durante le visite pneumologiche, propongo l’accesso all’perdi, ma, allo stesso tempo, raccomando di presentarsi solo nel momento in cui sono davvero convinti di voler interrompere la loro dipendenza dal fumo. Ricordiamo che la terapia aiuta a non avere il cosiddetto ‘craving’, ovvero il forte ...

Questo approccio è stato utilizzato anche per trattare la dipendenza da droghe e per aiutare le persone adioltre a perdere peso . Sebbene il meccanismo non sia del tutto chiaro, ...Inoltre, aiuta a rinunciare alle abitudini " cattive o buone" comedio iniziare a bere. Tra i dispositivi di amplificazione umana, l'IntroConversoMatic progettato per la rivista ...

Con lo slogan 'Usa il cuore per mangiare meglio, essere più attivo e smettere di fumare', il 29 settembre il Piemonte celebra, insieme ad altre 16 Regioni, la Giornata Mondiale per il Cuore-World ...Uno studio evidenzia il pericolo per i giovanissimi tabagisti di danneggiare il patrimonio genetico dei loro futuri figli aumentando le probabilità che soffrano di asma, obesità e dispnea ...