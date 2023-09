SKY | Napoli nei guai | lesione per Rrahmani Ecco quando potrebbe tornare

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 22 settembre 2023) Brutte notizie per ilha riportato unamuscolare. Out con Bologna e Udinese, si punta al rientro col Lecce. CALCIO. Non arrivano buone nuove in casaper quanto riguarda le condizioni di Amir. Il difensore, uscito per infortunio durante-Braga di Champions League, ha riportato unamuscolare di basso grado stando a quanto riferito da Sky Sport. L’emittente specifica comesarà certamente out per le sfide contro Bologna e Udinese, troppo ravvicinate per recuperare da un problema del genere. L’obiettivo dello staff medico azzurro è avere il kosovaro a disposizione per il match casalingo contro il Lecce del 30 settembre. Si tratta di uno stop pesante per il ...