Quando la piccola Afraa è stata trovata tra le macerie di un edificio crollato in Siria , il cordone ombelicale era ancora attaccato alla madre , ...

le violenze non c'è stato nessun cambiamento e la situazione tattica rimane invariata: la ... Nel caos dell'Iraq e della, dove de facto gli Stati non esistono più, vari attori si alleano e si ...... grazie all'aiuto cinese, punta a uscire dall'isolamento al quale è stato condannatola ... L'anno scorso però laha aderito alla Belt and Road Initiative (Bri) e ora Assad ha bisogno di ...

Dopo Russia e Iran tocca alla Cina. Assad ospite di Xi per «nuove relazioni» Avvenire

Siria: dopo Russia e Iran ora è la Cina a sdoganare il “macellaio di Damasco” Globalist.it

Assad, secondo la nota della diplomazia cinese, ha replicato che «la Cina ha aperto un percorso di successo verso il socialismo con caratteristiche cinesi», risultando «sempre dalla parte dell'equità ...Siglato ieri ad Hangzhou un partenariato strategico tra Pechino e Damasco. Era la prima visita del presidente siriano dall'inizio ella guerra civile nel 2011 ...