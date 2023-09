Simona Ventura | il tragico lutto che l’ha colpita | il dolore è troppo forte

Simona Ventura si trova in Inghilterra già da qualche giorno in compagnia del compagno Giovanni Terzi, prima di intraprendere l’av Ventura nella ...

Coppia collaudata Simona Ventura e Giovanni Terzi sono una coppia complice e collaudata. A spasso per Milano mostrano tutta la loro intesa. Si ...

Simona Ventura torna in tv. Il colpaccio è di Milly Carlucci, che la arruola a Ballando con le stelle. La notizia di queste ore fa il giro dell ...

L'anno scorso la guerra', avevano raccontato i due come si legge su Tgcom24. Ora il sì, che è nell'aria da tempo, potrebbe essere pronunciato molto ...

E si torna a parlare di Simona Ventura ma per via di una brutta notizia . Solo qualche settimana fa è stata ufficializzata la sua partecipazione a ...

Il giornalista d'inchiesta Fabrizio Gatti e Valentinaarcheologa e docente dell'Istituto ... Jacopo De Benedictis, Vittorio Di Lorenzo,Gassi, Antonio Giacummo e Mariaserena Melillo. "Il ...La conduttrice condivide con i follower la scomparsa di una donna che da sempre ha fatto parte della sua ...

Lutto per Simona Ventura, il dolore per la morte dell'amata Franca: "Infinita tristezza" Today.it

Addio Franca, storica commerciante e madrina di Simona Ventura Giornale La Voce

Attraverso i social Simona Ventura ha condiviso pubblicamente tutto il suo dolore per la scomparsa di una donna che ha sempre fatto parte della sua vita.Teo Mammucari, noto per aver condotto vari programmi di successo, si unisce al cast di Ballando con le stelle 2023. Dopo aver lasciato Tu si que vales, Mammucari è pronto per una nuova avventura nella ...