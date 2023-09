Simona Marchini | “Napolitano persona rara | che nostalgia degli incontri con mio padre in casa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Provo un dispiacere grandissimo, ci conoscevamo bene da quando ero ragazzina, si frequentavano con mioAlvaro: era unadavvero, di grande equilibrio politico e raffinatezza culturale. Veramente unaeccellente L’ho sempre stimato tantissimo e gli ho voluto davvero bene”.lo sottolinea, intervistata dalla Adnkronos subito dopo la notizia della scomparsa di Giorgio. Confida la regista e attrice: “Organizzai un galà di danza con Roberto Bolle e invitai lui e la moglie: lei mi disse che sarebbe venuta ma con la nipote e volle comprarsi i biglietti nonostante il mio invito, questo per far capire come erano fatti… Ero dietro le quinte e mi chiamano di corsa dicendomi che invece era arrivato proprio il Presidente con la ...