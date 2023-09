Sicurezza e degrado periferie | audizione del ministro Abodi

... Sergio Parisi, all'Ambiente, Salvo Tomarchio, alla, Alessandro Porto. Il chilometro e ...e il potenziamento della qualità ambientale del contesto urbano e la riduzione delambientale -...Diteci quanto costa questo carrozzone, chi mette i soldi e quanto per favore! Ci sono problemi di, pulizia ein tante zone della città, meglio investire lì! Il famoso cantautore ...

Degrado all’ex Svar, sopralluogo e riunione in Prefettura. Il piano degli interventi LatinaToday

In 300 scendono in piazza contro degrado e insicurezza a San Bonifacio VeronaSera

Sicurezza secondo la Lega «Sicurezza vivibilità e contrasto al degrado sono priorità non solo per la lega, ma ormai per tantissimi padovani, da cui questa Amministrazione dimostra giorno dopo giorno ...ex deposito bus e ormai da anni in condizioni di degrado. “Che l’area sia da tempo abbandonata e che A.T.M. non se ne curi è sotto gli occhi di tutti, ma ora sono subentrati problemi di incolumità ...