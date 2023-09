Sicilia | è ancora emergenza incendi A Palermo gente sui tetti | evacuato campus università

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 22 settembre 2023) Inallarme. Con le temperature che da due giorni sfiorano ormai i 35°C e il vento di scirocco che continua a soffiare, daa Trapani, da Catania a Messina fino a Caltanisetta anche quella di oggi, 22 settembre, è stata una giornata difficile per i mezzi di soccorso impegnati a mettere in sicurezza le abitazioni minacciate dalle fiamme e spegnere i roghi. Potrebbe essere così anche domani: la Protezione civile regionale ha già diramato un nuovo avviso per rischioe ondate di calore, valido da mezzanotte alle 24 del 23 settembre. Su tutte le provincene il livello è quello di preallerta, in miglioramento rispetto a oggi. Sono in tutto una cinquantina i focolai su cui si è dovuti intervenire. Una delle ultime segnalazioni è arrivata in serata, ...