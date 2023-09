Si è spento Giorgio Napolitano | causa morte del Presidente Emerito

(Di venerdì 22 settembre 2023) All’età di 98 anni . Nato a Napoli il 29 giugno 1925 è stato uno storico dirigente del Partito Comunista Italiano,della Camera e Ministro degli Interni, oltre che Capo dello stato per ben due mandati.è deceduto alle ore 19.45 di oggi, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 22 settembre 2023 Si èall'età di 98 anniNapolitano, per due volte Presidente della Repubblica e Senatore a vita. Eccolo alle consultazioni nel 2018.Alle ore 19.45, il presidente Emerito della Repubblica, senatoreNapolitano, si èpresso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma.Napolitano era nato a Napoli il 29 giugno 1925, sposato con Clio Bittoni, ha avuto due figli, Giovanni e ...

