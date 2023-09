Shock nel mondo del cinema | come è morta la star di Hollywood

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 settembre 2023) Svelato il mistero sulla morte, a soli 25 anni, dell’attore Angus Cloud, noto per il ruolo di Fezco nella serie “Euphoria”. Angus Cloud, il mix letale L’artista, che nonostante la giovanissima età era considerato una promessa di, è deceduto per overdose in seguito all’assunzione di un mix di fentanil, cocaina, metanfetamine e benzodiazepine, ha dichiarato l’ufficio del coroner della contea di Alameda in California. Lo riporta la Repubblica. Cloud aveva recitato anche in film a basso budget“North” (2021) e “The Line” “(2023), e aveva fatto apparizioni in videoclip musicali, tra cui “Mamiii” di Becky G e Karol G, oltre a essere presente nel video musicale postumo “Cigarettes” di Juice WRLD. Cloud avrebbe dovuto iniziare le riprese di “Scream VI” Circa cinque mesi fa, era stato annunciato che ...