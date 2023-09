Sharon Stone arriva all' aeroporto di Milano con un look in pelle costosissimo

(Di venerdì 22 settembre 2023)si conferma regina dele per l'inizio dellaFashion Week ha indossato un totalinda 15 mila dollari. Chi ha detto che per viaggiare in aereo bisogna indossare abiti comodi? Non certoche, dopo averci incantato tutta l'estate su Instagram con dipinti e bikini, atterra all'diin un outfit infirmato Tod's. Letteralmente, dal momento chenon è certo passata inosservata, ma soprattutto per il costo vertiginoso del: il completo giacca e pantalone marrone, a cui la star di Casinò ha abbinato un paio di mocassini della stessa nuance e una borsa en pendant del valore di 15 mila dollari. A ...

Combatteva da tempo contro un tumore, e il 30 luglio Paul Reubens non ce l’ha fatta. L’attore avrebbe compiuto 71 anni il 27 agosto ed era noto in ...

Basic Instinct ha trasformato Sharon Stone in un’icona sexy da un giorno all’altro. Intervistata da Chris Wallace per la CNN l’attrice ha parlato ...

Sharon Stone ha svela to la follia dei fan dopo l’uscita di Basic Instinct , raccontando in un’intervista alla CNN che questi arrivarono perfini a ...

Una versione contemporanea della protagonista femminile del cult movie Basic Instinct, interpretata da, ispira la collezione Philosophy di Lorenzo Serafini per la prossima estate, in passerella oggi alla Milano Fashion Week. "Ho pensato a uno stile senza sforzo per una donna indipendente e ...Nomi del calibro di Sean Connery, Nicole Kidman, Monica Bellucci, Whitney Houston, Michael Douglas, Morgan Freeman,. Le sue teste sculture hanno calcato le più prestigiose passerelle ...

Sharon Stone e il successo dopo l'oblio post malattia liguriaday.it

Gianni Sperti una furia: "Tutte Sharon Stone", umiliazione totale per le dame Liberoquotidiano.it

Sharon Stone si conferma regina del look e per l'inizio della Milano Fashion Week ha indossato un total look in pelle da 15 mila dollari. NOTIZIA di GIORGIA SDEI — 22/09/2023 Chi ha detto che per ...Una versione contemporanea della protagonista femminile del cult movie Basic Instinct, interpretata da Sharon Stone, ispira la collezione Philosophy di Lorenzo Serafini per la prossima estate, in pass ...