Shakira torna all’attacco contro Piquè | nel mirino finisce l’ex suocero | “E’ ancora lì | non mette piede nella tomba”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023)non ne vuole sapere di perdonareGerard, anzi. Se i due non riescono ad avere un confronto diretto a voce, in questi mesi ci ha pensato la cantante colombiana are i suoi sentimenti in musica. Dopo gli attacchi presenti nei brani “Session 53”, “Copa Vaca”, “Monotonía” o “TQG” questa volta la traccia colpevole è la nuova uscita: “El jefe”. Un dettaglio importante però non è sfuggito a fan e addetti ai lavori: nelquesta volta non c’è il calciatore bensì a suo padre, Joan. “Dicono che non esiste un male che duri cent’anni, ma il mio exlì, che non”, tuonanel testo. Inevitabilmente il ...