Shakira | il singolo ha una nuova inaspettata frecciatina all’ex Piqué

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sembra non avere fine la rottura burrascosa trae Gerard. I due si sono separati dopo che la cantante aveva scoperto di essere stata tradita e da quel momento non aveva lasciato scampocompagno lanciandogli unadopo l’altra all’interno dei testi delle sue canzoni. Nonostante sia passato del tempo, la cantante non perdona: all’interno del suo ultimoEl Jefe,torna a punzecchiare l’ex fidanzato. El Jefe è unaNonostante sia appena uscito, El Jefe, il nuovodi, è già sulla bocca di tutti. La cantante di Waka Waka e La loba continua a sfornare grandi successi, e anche questa volta ha deciso di inserire nel testo del ...