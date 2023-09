Shakira | esce la canzone contro il padre dell’ex fidanzato Piqué

Leggi su diredonna

(Di venerdì 22 settembre 2023) Non è ancora finita la vendetta di, che nel giugno del 2022 aveva interrotto la relazione decennale con Gerarddopo che quest’ultimo l’aveva tradita con la giovane Clara Chia Martí. Da allora, infatti, la cantante colombiana ha fatto uscire una serie di canzoni con le quali si vendicava, e che hanno fatto parecchio parlare su internet. Stavolta, però, la popstar se la prende con qualcun altro: il suo ultimo singolo, El Jefe, si rivolge infatti all’ex suocero, JoanRovira,di Gerard. “Dicono che non esiste un male che duri cent’anni, ma il mio ex suocero è ancora lì, che non mette piede nella tomba” canta, e il video diventa subito virale, guadagnandosi 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Del resto, la cantante colombiana se la era già ...