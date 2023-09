Sfuggito ad operazione antimafia in Salento | arrestato in Germania Carabinieri

(Di venerdì 22 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Alle 22:00 di ieri 21 settembre, nel parcheggio della pizzeria GELATO TREVISO in Schwulper, l’Unità F.A.S.T (Fugitive Active Search Team) della Polizia tedesca coordinata dalla omologa Unità italiana del Servizio per la CoInternazionale di Polizia, sulla base di elementi investigativi forniti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagniadi San Vito dei Normanni, che ha condotto le indagini sul clan Lamendola – Cantanna, hail latitante 49enne Rosario Cantanna,alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP Francesca Mariano su richiesta del Pubblico Ministero della DDA di Lecce, eseguite lo scorso 18 luglio nella provincia di Brindisi e in altre province pugliesi. Rosario Cantanna è gravemente ...

Svolta nell'ambito delle indagini sulla fuga di Gianluca e Cosimo Lamendola, 34 e 51 anni, figlio e padre sfuggiti al blitz dello scorso luglio contro il clan della Sacra corona unita