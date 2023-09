Sex Education | nel corso della quarta stagione la serie sembra avere smarrito la gioia di vivere

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Rivedere i primi episodi di Sexci fa rendere conto di quanto lasia cambiata rispetto al lancio del 2019. Arrivata in sordina su Netflix, la creazione di Laurie Nunn non solo è riuscita a modernizzare la tv per adolescenti e a toglierle la cintura di castità che la affliggeva, ma ha anche sfruttato al meglio la sua potenzialità educativa nel sensibilizzare il pubblico su questioni sociali e politiche. Un episodio dopo l'altro, man mano che diventava più famosa, Sexha affrontato alcuni dei temi attualmente più scottanti mostrandosi didascalica e attenta, senza mai scadere nella pura condiscendenza. Anche grazie a questa, la sessualità é diventata meno spaventosa e misteriosa, perché la narrazione ha saputo fare sparire l'angoscia tipica dell'educazione sessuale al college. Allo stesso ...