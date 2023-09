Sex Education | dove è stata girata la serie Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sexha conquistato gli spettatori anche grazie alle sue variopinte location in Gran Bretagna. Maladel momento? In senso ampio, le riprese dello show di quattro stagioni sono avvenute tutte tra il Galles e la zona occidentale dell’Inghilterra. I luoghi chiave dellasi trovano tra la Wye Valley e la Foresta di Dean, al confine con il Galles. La ripresa aerea che introduce la, ad esempio, segue il corso del fiume Wye e conduce alla caratteristica casa che Otis condivide con l’affascinante madre terapista sessuale Jean (Gillian Anderson). Si tratta di The Chalet a Symonds Yat, un B&B costruito in stile scandinavo che offre davvero una splendida vista dal balcone. Uno dei luoghi centrali delle ...