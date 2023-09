Serie A | quinta giornata | programma | orari e diretta tv

(Di venerdì 22 settembre 2023) Archiviata la prima settimana valida per le competizioni europee, torna laA nel weekend con la. Ad aprire il sipario sarà il match Salernitana-Frosinone, seguita in serata da Lecce-Genoa. Per la capolista Inter il calendario prevede la trasferta ad Empoli domenica 24 settembre alle ore 12:30, un’ottima chance per i nerazzurri di allungare il distacco dalle altre pretendenti alla vetta. Lontano dal campo amico anche Napoli, impegnato a Bologna, e Roma, di scena a Torino. Invece, Milan e Lazio sono attese dagli scontri interni rispettivamente contro Hellas Verona e Monza. Completano il quadro Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina.A,: tutto quello che c’è da sapere (Credit foto – pagina Facebook Inter)Un weekend che sicuramente ...

Le probabili formazioni della quinta giornata di Serie A 2023 / 2024 : ecco tutte le in formazioni sulle possibili scelte dei venti tecnici per le ...

Commenta per primo Archiviato il primo turno nella fase a gironi delle coppe europee, oggi è già tempo diA , in campo con due anticipi dellagiornata di campionato : alle ore 18.30 Salernitana - Frosinone e Lecce - Genoa alle 20.45. Sabato giocano Milan, Juve e Lazio rispettivamente contro ...Commenta per primo Lazio - Monza ( sabato 23 settembre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky ) è una gara valevole per lagiornata di campionato inA . I padroni di casa si presentano a questo match con soli 3 punti in classifica, uno in meno degli ospiti, ma caricati dal gol segnato dal portiere Provedel ...

Serie A 2023/24, quinta giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare Quotidiano Sportivo

Serie A, 5a giornata: Bologna FC-SSC Napoli, probabili formazioni Vesuvio Live

Si apre la quinta giornata di Serie A con la sfida di via del Mare tra il Lecce e il Genoa. Nessuna sconfitta dopo le prime 4 giornate: a sorpresa il Lecce è entrato nel club ristrettissimo di chi non ...Tutto pronto per l'inizio della quinta giornata del campionato di Serie A. Si parte questa sera con Salernitana - Frosinone che con la gara in programma alle 18.30 apriranno il turno mentre ...