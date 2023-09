Serie A in campo per il turno infrasettimanale | programma | orari e tv sesta giornata

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo le prime cinque partite di campionato, inframezzate anche da undi coppe europee, laA torna inper il primo e unicodella stagione. Da martedì 26 a giovedì 28 settembre va in scena infatti ladel campionato 2023/2024, con tanti incontri importanti in. Pur non essendoci alcun big match (criterio inserito in occasione della compilazione del calendario), spiccano tante sfide che promettono spettacolo e che mettono in palio punti pesanti. L’anticipo è Juventus-Lecce, in cui si affrontano due squadre protagoniste di un ottimo avvio di stagione, mentre a chiudere laè Genoa-Roma. In mezzo molteplici partite da monitorare attentamente, a partire dalla capolista ...