Serie A | disposto un minuto di silenzio dalla FIGC per Napolitano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Quest’oggi è morto Giorgio, ultimo Presidente della Repubblica prima di Sergio Mattarella. Lahaundiper la quinta giornata diA. COMUNICATO UFFICIALE – È scomparso a Roma, all’età di 98 anni, Giorgio, Presidente emerito della Repubblica Italiana. Le condizioni del due volte Presidente della Repubblica (unico capo dello Stato a essere stato rieletto per un secondo mandato), ricoverato in una clinica romana, si erano recentemente aggravate. Nel 2006, poche settimane dopo la sua elezione,fu presente a Berlino per la finale che incoronò l’Italia campione del mondo. Gabriele Gravina ha detto: «Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di ...

La nuova squadra di mercato guidata dal neo ds Mauro Meluso è al lavoro per sistemare alcune situazioni legate alle operazioni in uscita Sono giorni ...

...di avere conseguenze ben più. Per questo motivo i pini di zona San Lazzaro sono ora sotto stretta osservazione da parte degli agronomi incaricati dal Comune che nel giugno scorso aveva...Capo barca motorista, ormai fermo da 3 anni, è indifficoltà economiche e per questo da ... Ad oggi da quella sentenza è passato circa un anno e mezzo ma non ha ottenuto quantodalla ...

A porte chiuse l'incontro di serie C Brindisi-Benevento, il 25 ... Ministero dell'Interno

Brindisi-Benevento di serie C, in programma allo stadio "Curcio" di ... Ministero dell'Interno

Si disputerà a Picerno, alle 20.45 di lunedì 25 settembre prossimo, presso il campo sportivo “Donato Curcio”, l’incontro di calcio “Brindisi – Benevento”, valevole per il campionato di Serie C ...La partita di calcio Brindisi-Benevento, valida per la quinta giornata del girone C della serie C, si giocherà a Picerno (Potenza), lunedì 25 ...