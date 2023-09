Serie A calcio | chi sono gli arbitri della quinta giornata 22-24 settembre | Marcenaro per Empoli-Inter | Colombo per Sassuolo-Juventus

(Di venerdì 22 settembre 2023) Con il termineprimadi gara per ciò che riguarda le coppe europee, può ripartire la corsaA 2023-2024: il quinto turno del campionato in corso avrà inizio quest’oggi con l’anticipo tra Salernitana e Frosinone delle 18.30, a cui seguirà la sfida tra Lecce e Genoa, il cui via è fissato per le 20.45. L’AIA ha ufficializzato gliper il fine settimana di gara che verrà:sarà il direttore di gara del match tradell’ora di pranzo di domenica, con i nerazzurri che cercheranno di continuare la striscia vincente in campionato, mentredirigerà la sfida tradelle 18.00 di sabato 23. Andiamo a vedere, gara per gara, tutte le ...

Mentre per alcune squadre della Serie A è ancora tempo di pensare alle competizioni europee per altre è tempo di pensare al campionato: in questo ...

Manca appena un giorno dall’inizio della 5ª giornata di Serie A. Dunque, eccovi 5 attaccanti da non schierare per questo turno Altro giro, altra ...

5 portieri da non schierare per la 5ª giornata di Serie A: il weekend è ormai vicino, vediamo chi evitare al Fantacalcio . Dopo la tre giorni ...

Fantacalcio , 5 difensori da non schierare per la 5ª giornata di Serie A: ecco la lista dei nomi da evitare per questo turno. Conclusa la 3 giorni ...

BERGAMO - L' grazie alle reti di testa di e e inizia come meglio non poteva il primo cammino in . La Dea, dopo un primo tempo non proprio esaltante, liquida la pratica nella ripresa. Il tecnico dei ...2023 - 2024C Girone C Tabellino partita Juve Stabia - Potenza Squadra in casa Juve Stabia Squadra avversaria Potenza Quarto risultato utile consecutivo, terza vittoria in campionato, ...

Non solo Serie A: c'è anche la grana dei diritti tv per il calcio femminile Everyeye Tech

Calendario Serie A calcio 22-24 settembre: programma quinta giornata, che partite si giocano, orari, tv, streaming DAZN e Sky OA Sport

È un venerdì ricchissimo oggi, 22 settembre, per il calcio in tv. Si comincia già al pomeirggio con una doppia sfida del campionato Primavera: alle 16.00 Monza-Genoa, alle 18.00 Verona-Bologna. Entram ...Testata Blunote, Registrazione Tribunale di Brindisi reg. stampa n. 1/2023 del 14/2/2023 Direttore Responsabile di Testata: Giovanni Sebastio mail: email protected P.IVA 11622971007 Sede legale: Via p ...