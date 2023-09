Serena Bortone ritorna a “casa” | un nuovo programma per la conduttrice

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 settembre 2023) Persi è chiusa una porta qualche mese fa ma, come si suol dire, si è aperto un portone. Per l’esattezza quello della sua vecchia “”, quella Rai 3 che le ha portato il grande successo con Agorà e che adesso si prepara a darle spazio con un contenitore televisivodi zecca, pensato su misura per lei. Dal 23 settembre inizia la nuova avventura della giornalista, al timone di Chesarà…, in onda non in uno ma in ben due appuntamenti settimanali.torna su Rai 3 con “Chesarà…” Si era detto che avrebbe preso il posto di Massimo Gramellini, ma non con Le Parole. Perè stato ideato un contenitore televisivodi zecca dal titolo Chesarà…, citando la celebre canzone dei Ricchi e Poveri. ...