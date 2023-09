“Sequestrare mail e chat con Renzi e Boschi” | i pm di Firenze hanno chiesto l’autorizzazione alle Camere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) La procura di, nel corso stamani dell’udienza preliminare per l’inchiesta sulle presunte irregolarità dei finanziamenti alla Fondazione Open, haaventi come interlocutori il senatore Matteoe l’onorevole Maria Elena. Il gup Sara Farini dovrà decidere se trasmettere la richiesta al Senato e alla Camera dei Deputati dopo aver sentito i difensori alla prossima udienza, fissata per il 6 ottobre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.