Senatori repubblicani dichiarano guerra alla sinistra e ai libri “sessualmente espliciti”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un gigantesco falò, alimentato con tanto di lanciafiamme che brucia scatole, fatto passare come “simbolo” di un cambiamento politico. È il gesto compiuto da alcuniche in Missouri hanno dato fuoco ad alcuni scatoloni di carta. Il video, diffuso su X (ex Twitter) mostra il senatore William Eigel con un lanciafiamme, appunto, mentre brucia una pila di scatoloni. Diventato immediatamente virale, ha diffuso l’idea che a bruciare fossero deiluce anche della battaglia culturale dichiarata airitenuti “” nelle scuole. “Nel video sto usando un lanciafiamme per bruciare scatole di cartone, che è ciò che farò alle politiche di”, il tweet di Eigel (Instagram)I post su “X” “Nel video, sto ...