Senaldi svela che fine farà la Schlein | sbranata dallo squalo Giuseppi

(Di venerdì 22 settembre 2023) Pietroalza il velo sullo scontro tra Pd e 5 Stelle. Da qualche giorno Conte elitigano regolarmente sul piano anti-sbarchi con il leader grillino che non vuole un'accoglienza diffusa. E a picconare laè arrivato anche Beppe Grillo che ha bocciato senza se e senza ma la linea della segretaria dem. Acque agitate dunque nell'opposizione con i 5 Stelle che si preparano a lanciare l'assalto al Pd anche in vista delle Europee. E per latira ancora aria di tempesta. Iscriviti gratuitamente e leggi il commento integrale di Pietro

E intervenendo a Stasera Italia, il talk show di Rete 4, condotto da Nicola Porro, sempreun retroscena sul Nazareno: 'A quanto pare a sinistra in tanti coltivano il sogno che la ...Pietrocome stanno davvero le cose dalle parti del Pd. I sondaggi parlano chiaro, la cura Schlein non ha funzionato e il partito si trova inchiodato al 19 per cento sena quello slancio in ...

Schlein, rivelazione di Senaldi: "Chi coltiva il sogno che si schianti" Liberoquotidiano.it