Se sta in silenzio | capisce Bandecchi si scatena contro Tosi | volano stracci | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023)in diretta tra il sindaco di Terni Stefanoe Flaviodi Forza Italia, entrambi ospiti di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. Al centro del dibattito un servizio della trasmissione che mostra alcuni lavoratori dei campi, quasi tutti stranieri, che in Veneto fanno turni da 10 ore al giorno, 7 giorni su 7, con paghe molto basse. "C'è un problema globale in Italia di lavoro, di come si concepisce il lavoro e di come si concepiscono i migranti in arrivo", ha detto. Di tutt'altro avviso il deputato azzurro: "Io immagino che quegli imprenditori abbiano un regolare contratto di lavoro con una cooperativa che a sua volta recluta i dipendenti, ma l'imprenditore il contratto lo fa con la cooperativa. E il sistema delle cooperative, tra l'altro, l'ha inventato e ...