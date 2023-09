Se il padre è assente | si può prendere il cognome materno

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lo dice una sentenza del Consiglio di Stato per il caso di una battaglia legale iniziata due anni fa. Ilnon salutava nemmeno la figlia. Per i giudici «la sua sofferenza derivante dall'incuria»

Padre assente, sì all'assunzione del cognome materno NT+ Diritto

Lo dice una sentenza del Consiglio di Stato per il caso di una battaglia legale iniziata due anni fa. Il padre non salutava nemmeno la figlia. Per i giudici «la sua sofferenza derivante dall'incuria» ...La ragazza, infatti, ha spiegato il suo rapporto con la madre che l'ha aiutata a superare l'assenza del padre nella sua vita. La donna faceva la volontaria in Africa e una volta tornata in Italia ha ...