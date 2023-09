Scuola | per i presidi aumento dello stipendio già da questo mese Valditara | “Promessa mantenuta”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’anno scolastico per iinizia con una busta paga più pesante. Il ministero dell’Istruzione e del Merito, su indicazione del ministro Giuseppe, ha infatti lavorato per fare in modo che già nel cedolino di settembre fossero accreditati gli aumenti per i dirigenti scolastici previsti dal Contratto collettivo nazionale integrativo, firmato in via definitiva a luglio, per il 2023-2024. Il raggiungimento dell’obiettivo, ha spiegato una nota del ministero, è stato possibile grazie anche alla “preziosa e fattiva collaborazione istituzionale con il Mef”. E così oggi sono stati erogati gli stipendi con l’incremento della posizione di parte variabile.: “Segnale importante per una categoria fondamentale. Abbiamo mantenuto la” “Abbiamo mantenuto lae oggi il 70% dei ...