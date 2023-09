Scorie nucleari | il deposito nazionale ostaggio di una politica miope

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sulla gestione delleregna la disinformazione e troppo spesso ci si dimentica che lo stoccaggio di questa tipologia di rifiuto viene effettuata in previsione di un definitivo immagazzinamento in siti artificiali o geologici stabili. Attualmente in Italia i rifiuti radioattivi sono ubicati in 146 siti provvisori ed è opportuno ricordare che non tutti i rifiuti radioattivi sono dovuti alla produzione energetica, ma provengono anche da ospedali ed industrie; la gestione degli stessi, pertanto, costituisce una necessità per tutte le nazioni moderne e non soltanto per quelle dotate di centrali. Attualmente in Italia i rifiuti radioattivi sono ubicati in 146 siti provvisori Il discorso è molto diverso, evidentemente, per quanto concerne i rifiuti radioattivi dovuti agli armamenti, ma questo ...