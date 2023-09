Scoperta anidride carbonica sulla superficie di Europa | potrebbe ospitare la vita

Leggi su notiziepress

(Di venerdì 22 settembre 2023) La recentedell'di, la luna di Giove, effettuata grazie al telescopio spaziale James Webb della NASA, dell'ESA e dell'CSA, apre nuove prospettivepossibilità che questa luna ghiacciata possaforme di. Questo carbonio rilevato sembra aver avuto origine direttamente dall'oceano sotterraneo di, eliminando l'ipotesi che sia stato trasportato da fonti esterne, come meteoriti. Questo ritrovamento è cruciale poiché suggerisce che le condizioni necessarie per sostenere laro essere presenti su. In precedenza, la presenza di un oceano salato di acqua liquida sotto la crosta di ...