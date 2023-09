Scontrini e fatture non in regola | spunta la sanatoria per le violazioni fra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno 2023

(Di venerdì 22 settembre 2023), ricevute fiscali,non in, arriva una. Tutti i contribuenti che hanno commesso una violazione fra ile il 30di quest’anno potranno mettersi inpagando però multe ridotte. Ci sarà tempo fino al 15 dicembre . La novità è in un articolo della bozza del decreto legge energia che sarà sul tavolo del Cdm lunedì prossimo. E...

Il Governo sta pensando a una sanatoria per i commercianti che hanno emesso fatture e scontrini non in regola . Tutti i contribuenti che hanno ...

Ovvero con la modalità telematica che dal luglio 2019 è il canale ufficiale di invio dei dati in sostituzione di. Con la sanatoria, si potranno cancellare sia i problemi legati ......commesse tra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Scontrini e fatture non in regola, spunta la sanatoria - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Una sanatoria per i commercianti. Sconto sulle multe per scontrini e fatture non in regola la Repubblica

assieme alla riconferma degli interventi a favore delle famiglie per continuare a calmierare le bollette dell’energia e assieme a queste misure spunta però anche un mini-condono a favore di ...Ovvero con la modalità telematica che dal luglio 2019 è il canale ufficiale di invio dei dati in sostituzione di scontrini e fatture. Con la sanatoria, si potranno cancellare sia i problemi legati ...