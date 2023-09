Scialpi negli anni ’80 | ecco com’era

(Di venerdì 22 settembre 2023), nato nel 1962 a Parma, è un cantante che ha avuto un grande successo a partire dai primi’80, con canzoni come Rockin Rolling e Cigarettes and Coffee, ma grazie al suo aspetto fisico e al look studiatissimo e fluido. Occhi verdi incorniciati da un ciuffo di capelli scuri, Giovdiventò in breve tempo uno degli artisti più amati dai ragazzi. Un successo notevole chea seguire ha subito qualche contraccolpo.’80.nel 1985 L'articolo proviene da CultWeb.it.

, cantante e attore, famoso per i suoi successianni '80 e '90, come Rocking Rolling, Pregherei e No East No West. Ha partecipato a reality show come Music Farm e Pechino Express. 9. ......edizione di Tale e Quale Show vi saranno dodici talentuosi concorrenti che si esibiranno... Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra,. ...

Il cantante Scialpi: «Mio marito mi ha lasciato, oggi vorrei un ... Open

Scialpi e l’amore finito: “Mio marito mi ha lasciato, forse non mi sopportava più” OGGI

E' stata una star pop italiana degli anni 80, ve lo ricordate La cosa incredibile è che per lui il tempo sembra non essere mai passato.Negli anni Ottanta scrive per Eduardo De Crescenzo i testi dei suoi primi due album e del celebre brano 'Ancora', e produce, portandolo al successo, Scialpi con 'Rocking Rolling' e 'Pregherei'. Negli ...