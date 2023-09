Sci | il dt dell’Italia Carca | “Fatto buon lavoro in Sudamerica | peccato per l’infortunio di Sala”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) È tempo di rientro in Italia per la squadra maschile di sci alpino, reduce da un mese di allenamento sulle nevine. Gigantisti e slalomisti sono già tornati alla base, mentre stanno concludendo il loro stage i velocisti. Il dt della Nazionale maschile Massimoha tracciato un bilancio della spedizione: “Ilad Ushuaia è andato decisamente bene, abbiamo trovato condizioni invernali e temperature più fredde rispetto agli ultimi anni. Le condizioni ci hanno permesso di svariare fra tutte le specialità e portare termine tutto ilche ci eravamo prefissati. L’unica nota negativa èdidopo una banale caduta, ma è noto che il piatto tibiale richiede pazienza per un recupero completo. Quest’anno ad Ushuaia erano presenti tutte le squadre tranne i ...