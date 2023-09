(Di venerdì 22 settembre 2023) Lahato i tifosi e gli appassionati di motori. Le ultime sul possibile futuro diLa Formula Uno è tornata oggi a scaldare i motori nella splendida Suzuka, dove nel weekend andrà in scena il Gran Premio del Giappone. Il circus più famoso del motorsport arriva nel paese del sol levante dopo che a Singapore abbiamo visto diverse sorprese. Infatti Carlos Sainz ha vinto davanti a Norris e Hamilton, riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio per la prima volta in stagione. Inoltre le soprese maggiori sono arrivate da casa RedBull, con il circuito di Marina Bay non è andato giù né a Verstappen né a Perez. Entrambi i piloti della casa austriaca hanno terminato la propria gara lontano dal podio, nel peggior weekend stagionale per il team dell’energy drink. Tuttavia a Suzuka le cose dovrebbero, ...

E la buonaè che il suo look si può anche ricreare molto facilmente! Il protagonista ... stories.com DOROTHEEStivali slouchy in pelle marrone con il tacco largo Credits: mytheresa.01:30 14.00 - Apriamo la nostra cronaca con unadi mercato. Mickè tentato dalla Alpine per correre nel WEC con la Hypercar francese nel 2024 . Doppietta Ferrari nelle PL1 Il fine settimana di Marina Bay è iniziato nel segno ...

Schumacher, la notizia spiazza: nessuna possibilità Rompipallone

Ultim’ora Michael Schumacher, la notizia è appena arrivata: stupore tra i tifosi Mondo Fuoristrada

Mick Schumacher è senza un posto in Formula 1 per questa stagione dopo due stagioni con il team Haas F1. Il tedesco ora ricopre il ruolo di pilota di riserva nel team Mercedes, ma Toto Wolff desidera ...In Formula 1 Mick Schumacher è sbarcato presto e con un’eredità forse troppo pesante da gestire, questi i motivi per cui, nonostante l’indiscusso talento, la carriera del figlio d’arte più amato dai ...