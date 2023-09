Schlein | “Gli attacchi da M5s e Grillo? Capisco la competizione per le Europee | Pd impegnato a fare opposizione alla destra”

“Noi non diamo sponda a FI, semplicemente quel partito ha abdicato alla propria storia. Come si fa a votare un partito che sulla riforma della ...

L'ultima di Elly Schlein. La segretaria del Pd c'ha preso l'abitudine: ogni 24 ore sforna un piano in "sette punti" o in "cinque punti". Quello per ...