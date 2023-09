Schio-Virtus Bologna | Finale Supercoppa Italiana 2023 basket femminile | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ancora una volta il duello è sempre quello: FamilacontroSegafredo. Ladellaricalca quello che è il solco della pallacanestronelle ultime due stagioni. Il tutto con i tanti confronti incrociati che si trovano da una parte e dall’altra. In particolare, sulla panchina bolognese è arrivato Pierre Vincent, che fu coach scledense nella seconda metà degli Anni ’10 e che fu in grado di portare il club ai quarti di Eurolega. Con Giorgios Dikaioulakos il Famila ha fatto meglio, arrivando fino in semicon annessa terza posizione. Nell’ultimascudetto, peraltro, il clamore del duello tra i due club ha portato al PalaDozza ...