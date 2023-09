Schiamazzi e fumogeni durante la partita dell’Atalanta | chiuso un bar di Scanzorosciate

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023). Assembramento non autorizzato, cori da stadio e accensione di lacrimogenilacontro la Fiorentina di domenica 17 settembre. Sono questi i motivi che hanno portato alla chiusura di un bar in pieno centro a. Un elevato numero di persone si era riunito all’interno ed all’esterno dell’esercizio commerciale per assistere alla proiezione della gara ha iniziato ad intonare veri e propri cori, non sono mancati ie gli, che hanno particolarmente infastidito il vicinato, tanto da richiedere l’immediato intervento dei Carabinieri. All’arrivo delle pattuglie dell’Arma molti avventori si sono allontanati, mentre altri sono stati identificati. Anche in altre circostanze i cittadini residenti nei paraggi ...