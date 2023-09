Schiaffi e calci | a Bologna scoperto il lager per disabili

(Di venerdì 22 settembre 2023) Maltrattavano iospiti della struttura in cui avrebbero dovuto essere accuditi. Per questo alle prime ore di oggi, i carabinieri del Nas dihanno eseguito 12 misure interdittive nei confronti di 12 operatori di un centro socio-riabilitativo residenziale perdella provincia felsinea indagati per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti degli ospiti. L'ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura. I carabinieri sono intervenuti a seguito di una telefonata che segnalava un disabile ripetutamente schiaffeggiato da una donna che lo spingeva su una sedia a rotelle. I carabinieri giunti sul posto hanno acquisito un video girato con il cellulare da una testimone a riprova di quanto segnalato ed hanno provveduto a identificare l'operatrice socio-sanitaria ...

A Parete, in provincia di Caserta , una maestra è stata sospesa per dodici mesi per aver picchiato i bimbi in una scuola dell’infanzia ...

In una scuola dell’infanzia paritaria di Parete, nel Casertano , un’insegnante è stata raggiunta dell’ordinanza di sospensione per dodici mesi ...

Dopo essere stata accerchiata la vittima è stata chiusa in un angolo dove la baby gang ha dato sfogo alla propria rabbia, pestando il ragazzo in modo barbaro e infliggendogli, pugni e...Indagati per i reati di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti degli ospiti Percosse,e spintoni, minacce e insulti a disabili ospiti di un centro socio - riabilitativo residenziale nel Bolognese. Per questo, i Carabinieri del Nas di Bologna hanno dato esecuzione, ...

Bologna, calci, pugni e schiaffi in un centro per disabili: dodici indagati TGLA7

Bologna, schiaffi e calci: scoperto 'lager' per disabili - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

schiaffi, calci e spintoni) e psichica (arrivando a intimorite gli ospiti fingendo chiamate al 118 con la minaccia di “una puntura” o di esser portati e lasciati in “palestra”). Episodi ...Una ragazzina è stata picchiata in un sottopassaggio a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. Ad aggredirla due coetanee: diversi passanti hanno ripreso la scena, ma nessuno è intervenuto per ...