Scafati | spaccio di stupefacenti | arrestato 55enne

Nella notte del 21 settembre u.s., a, i Carabinieri della locale Tenenza hanno, in flagranza di reato, undel luogo, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio, finalizzato al contrasto dellodi sostanze, procedevano al controllo dell'auto sulla quale viaggiava l'uomo e a seguito di perquisizione personale e veicolare venivano rinvenuti 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack suddivisi in 10 dosi ed un cellulare utilizzato verosimilmente per la gestione dei traffici illeciti, successivamente sottoposti a sequestro. L'uomo veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.