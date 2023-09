Sbarca sui Samsung Galaxy S22 in Europa la beta di One UI 6.0

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ci sono novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per tutti coloro che si ritrovano con unS22 in commercio in, con uno sguardo particolare a chi non vede l’ora di scaricare l’aggiornamento con One UI 6.0 e Android 14. Già, perché dopo i primi segnali che abbiamo portato alla vostra attenzione ad inizio settimana con un altro articolo, tocca concentrarsi sulla profonda diffusione del programmarelativo al pacchetto software. Nulla di concreto per l’Italia, dove non sarà possibile condurre i test del caso, ma segnali comunque incoraggianti anche dalle nostre parti. Sta arrivando anche suiS22 inladi One UI 6.0 in vista dell’aggiornamento Per farvela breve, siamo al cospetto di un ...