Saudi League | Cristiano Rolando show contro l' Al Ahli di Ibanez

(Di venerdì 22 settembre 2023) RIAD -Ronaldo fa volare l'Al Nassr con la fascia di capitano al braccio . L'asso portoghese ha segnato due volte anchel'Aldie Kessie salendo a 9 gol e 4 assist in 7 ...

Sesta giornata di Saudi Pro League : vittoria del l’Al Hilal , che ha avuto la meglio sul l’Al Riyadh con un 6-1. Sblocca la partita Mitrovic, non ...

Ceferin in una lunga intervista al sito sloveno N1 ha parlato del calcio in Arabia Saudita e della UEFA Champions League, con riferimento ai club ...

Come riportato da Di Marzio, l'ex attaccante del Milan , Luiz Adriano , sarebbe in procinto di cambia re squadra. Obiettivo? La Saudi Pro League

Avvicinare la Premier League con un calciomercato in entrata faraonico per spostare, negli anni, il polo del calcio internazionale dalla vecchia ...

RIAD - Cristiano Ronaldo fa volare l'Al Nassr con la fascia di capitano al braccio . L'asso portoghese ha segnato due volte anche contro l'Al Ahli di Ibanez e Kessie salendo a 9 gol e 4 assist in 7 ...... ma ancora lontana dal numero mostruoso realizzato dal compagno di Georgina, Cristiano Ronaldo : per il fuoriclasse portoghese, attuale capocannoniere dellaProcon 7 gol con l'Al - ...

Cristina Fantoni ci svela tutti i segreti della prossima partita di Saudi League TGLA7

Saudi Pro League, chiuso il 7° turno: fuochi d'artificio tra Al-Nassr e Al-Ahli, CR7 ne fa due TUTTO mercato WEB

RIAD - Cristiano Ronaldo fa volare l'Al Nassr con la fascia di capitano al braccio. L'asso portoghese ha segnato due volte anche contro l'Al Ahili di Ibanez e Kessie salendo a 9 gol e 4 assist in 7 ...Il fuoriclasse portoghese è sceso in campo realizzando una doppietta con il suo Al Nassr (alla quarta vittoria consecutiva) nel match valido per la settima giornata della Saudi Pro League vincendo 4-3 ...