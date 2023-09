Sassuolo-Juventus | rivedi la conferenza stampa di Allegri VIDEO

(Di venerdì 22 settembre 2023) “In questo momento bisogna alzare le antenne perché c’è troppa euforia in giro e questo se da un lato è bello, dall’altro ci toglie energia e attenzione. Siamo soltanto alla quinta partita, tra l’altro con ilnegli ultimi anni ci sono state sempre partite combattute. Loro vengono da una sconfitta pesante e domani troveremo un ambiente e una squadra tosta con voglia di rivalsa. Per fare risultato domani servirà una partita di grande attenzione, fisicità, tecnica, perché tornare dacon un risultato sarebbe importante”. Queste le parole di Maxalla vigilia di. Di seguito, ecco le dichiarazioni integrali del tecnico bianconero in vista della partita del Mapei Stadium. SportFace.

Con il termine della prima giornata di gara per ciò che riguarda le coppe europee, può ripartire la corsa della Serie A 2023-2024: il quinto turno ...

Vigilia di Sassuolo-Juventus per i bianconeri in questo venerdì 22 settembre. Alle 11:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

Sassuolo-Juventus (sabato 23 settembre con inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato...

Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilMassimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. ROTAZIONI COL...Laaffronterà domani ilal Mapei Stadium. I bianconeri, reduci dalle vittorie con Empoli e Lazio , cercano la terza vittoria consecutiva per provare ad agganciare il primato della ...

Sassuolo-Juventus: la conferenza stampa di Allegri Fantacalcio ®

Allegri: "Troppa euforia. Chiesa e Vlahovic..." Sky Sport

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato in esclusiva a Tuttosport dell'imminente incontro con Manuel Locatelli, ex pupillo ai tempi in neroverde, vista la prossima sfida ...Ci sono squadre più attrezzate della Juventus e noi dobbiamo combattere contro queste ... ma ce ne sono altri che possono farne parte» MAGNANELLI «È molto bravo, l’ho avuto al Sassuolo. È venuto a ...