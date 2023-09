Sassuolo-Juventus | Allegri | “Vedo troppa euforia Inter | Milan e Napoli sopra alle altre”

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Vlahovic e Chiesa hanno saltato un giorno e fattonamento differenziato, però sono a completa disposizione”. Queste le dichiarazioni del tecnico della, Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia della gara al Mapei Stadium contro il. “In questo momento bisogna alzare le antenne perché c’èin giro e questo se da un lato è bello, dall’altro ci toglie energia e attenzione. – ha spiegato il tecnico bianconero – Siamo soltanto alla quinta partita, tra l’altro con ilnegli ultimi anni ci sono state sempre partite combattute. Loro vengono da una sconfitta pesante e domani troveremo un ambiente e una squadra tosta con voglia di rivalsa. Per fare risultato domani – ha aggiunto ...

Intervenuto nella trasmissione ‘Barba e Capelli‘ in onda stasera sull’emittente tv, Trc Modena, l’amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni ...

Con il termine della prima giornata di gara per ciò che riguarda le coppe europee, può ripartire la corsa della Serie A 2023-2024: il quinto turno ...

Vigilia di Sassuolo-Juventus per i bianconeri in questo venerdì 22 settembre. Alle 11:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

Sassuolo-Juventus (sabato 23 settembre con inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato...

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del, ha parlato a Tuttosport in vista del match di domani contro laGiovanni Carnevali, amministratore delegato del, ha parlato a Tuttosport in vista del match di domani contro la. LITIGIO CON LA JUVE PER BERARDI ...SERIE A, LE PARTITE DELLA 5° GIORNATA Venerdì 22 settembre Ore 18.30: Salernitana - Frosinone Ore 20.45: Lecce - Genoa Sabato 23 settembre ore 15.00: Milan - Verona ore 18.00:ore 20.45: Lazio - Monza Domenica 24 settembre ore 12.30: Empoli - Inter ore 15.00: Atalanta - Cagliari ore 15.00: Udinese - Fiorentina ore 18.00: Bologna - Napoli ore 20.45: ...

Sassuolo-Juventus: la conferenza stampa di Allegri Fantacalcio ®

Allegri, conferenza Sassuolo-Juventus: segui la diretta Tuttosport

Nè lui nè la Juventus. Max Allegri da tempo ripete come un mantra che lui la Champions l’aveva conquistata sul campo e che l’obiettivo è di tornarci subito. Domani c’è la trasferta col Sassuolo che ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara che la sua Juventus giocherà domani in casa del Sassuolo di Dionisi al ...