Sassuolo-Juve | Allegri con Vlahovic e Chiesa

(Di venerdì 22 settembre 2023) I bianconeri potrebbero salire al primo posto almeno per qualche ora Lafa visita aldomani, 23 settembre 2023, nel match valido per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. La formazione di Massimilianopotrebbe trovarsi al primo posto in classifica almeno per qualche ora. Troppo entusiasmo, però, non piace all’allenatore bianconero. “Bisogna alzare le antenne perché c’è troppa euforia in giro, da una parte è bello, dall’altra toglie energie e attenzione. Siamo solo alla quinta partita. Troveremo un ambiente e una squadra tosta con voglia di rivalsa. Per fare risultato domani bisogna fare una partita di grande fisicità, tecnica perché venire via dacon un risultato positivo sarebbe molto importante”, dice, che in attacco potrà contare su ...

La Juve , che non partecipa alle coppe europee per la sanzione dell'Uefa, tornerà in campo a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo e continuare la ...

La Juventus affronterà in trasferta il Sassuolo in Serie A e per l’occasione ha parlato in conferenza Massimiliano Allegri . Le sue parole anche su ...

I bianconeri potrebbero salire al primo posto almeno per qualche ora Lafa visita aldomani, 23 settembre 2023, nel match valido per la quinta giornata della Serie A 2023 - 2024. La formazione di Massimiliano Allegri potrebbe trovarsi al primo posto in ...... Massimiliano Allegri Il tecnico della, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza in vista della gara contro il. Cosa deve fare laper ripetere quanto fatto contro la Lazio '...

Sassuolo-Juventus: la conferenza stampa di Allegri Fantacalcio ®

Allegri: "C'è troppa euforia in giro per questa Juve. Vlahovic e Chiesa a completa disposizione" La Gazzetta dello Sport

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le parole riprese da TMW: Cosa può lasciare la seconda parte di ...Una vittoria per vivere almeno una notte in testa alla classifica e vedere l’effetto che fa. La Juve cerca i tre punti in casa del Sassuolo per sorpassare momentaneamente l’Inter… Leggi ...