Sant’Agnello aderisce alla campagna nazionale ‘Puliamo il mondo’

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di“Puliamo il mondo”. Domenica 24 settembre dalle ore 9:00 si terrà ai Colli di Fontanelle una giornata ecologica curata dai giovani del circolo “Il Melograno – A.P.S. Penisola Sorrentina”. «L’iniziativa non intende essere una mera attività di pulizia sostitutiva di altri enti e organizzazioni a ciò deputati – specificano gli organizzatori – ma un momento di coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema del rispetto dell’ambiente e del territorio, per incentivare nella comunità locale la crescita consapevole dei valori e dei principi di sostenibilità ambientale». Il punto di ritrovo sarà via Belvedere. I partecipanti, senza limiti di età, potranno prendersi cura del territorio muniti del kit Legambiente e prendere parte ...