San Marzano sul Sarno sostiene le donne vittime di violenza

(Di venerdì 22 settembre 2023) In una dimostrazione di impegno sociale senza precedenti, il SanCalcio e il suo presidente Felice Romano hanno annunciato un’iniziativa straordinaria volta a combattere ladi genere. La società calcistica ha deciso di organizzare una serie di iniziative di sensibilizzazione lungo tutta la stagione, dimostrando che la lotta contro ladi genere è un impegno costante e non limitato a una sola giornata. Questo impegno ha trovato un forte sostegno nella sindaca di Sansul, Carmela Zuottolo, che è stata di persona a casa delle dueed ha promesso di non lasciarle sole, al di là di ogni ruolo istituzionale o appartenenza territoriale.Il SanCalcio, a partire da questa domenica, durante la partita di campionato contro il ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Una pergamena ed una bellissima torta in piazza per la neo centenaria Raffaella Napoli , detta “zi’ Faiolla” , ...

A San Marzano sul Sarno sta per accadere qualcosa di straordinario. Il concerto di Michele Zarrillo è in programma per domani, giovedì 14 settembre, ...

2019 Terre di Sava Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2022 Paolo Leo Primitivo di Manduria Raccontami 2021 Vespa - Vignaioli per Passione Primitivo di Manduria Sessantanni 2019...I comuni beneficiari inseriti nella lista stilata dalla presidenza del consiglio sono: Polla,sul Sarno, Maiori, Ravello, Celle di Bulgheria, Felitto, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano,...

Sostegno alle donne vittime di violenza dal San Marzano Calcio e ... anteprima24.it

Serie D girone G, la Cynthialbalonga supera l'ostacolo San Marzano RomaToday

Grazie a questa vittoria gli azzurri salgono a quota quattro in classifica, potendo quindi approcciare con fiducia crescente alla trasferta contro il San Marzano del prossimo weekend. Stefano, in un ...’Sogno, regole, vita’ è il tema della XV edizione del Festival Francescano (festivalfrancescano.it) in piazza Maggiore a Bologna fino a domenica per celebrare gli 800 anni della Regola di San ...