Samsung Galaxy Tab S9 FE ed FE+ | trapelate le principali specifiche

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) ITab S9 FE ed FE+ sono prossimi a compiere il proprio esordio. Roland Quandt insieme a “winfuture.de” li conosciamo in modo più approfondito. I dispositivi avranno diagonali di 10.9 e 12.4 pollici. Il primo sarà spinto dal processore Exynos 1380 octa-core con 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. A bordo troviamo il 5G in forma opzionale e la fotocamera frontale nella cornice, sul lato lungo. La fotocamera posteriore sarà singola. Il prezzo partirà da 529 euro, con 100 euro aggiuntivi per la versione 5G (sta a voi decidere se è il caso o meno di investire questa cifra per ottenere anche la connettività 5G). IlTab S9 FE+ sarà anch’esso spinto dal processore Exynos 1380 octa-core, con 8/12GB di RAM e 256GB di storage interno. La connettività 5G è opzionale e la fotocamera ...