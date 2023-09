Sampdoria | Braida | 'Se Radrizzani mi vuole | ci sono A Pirlo va dato tempo'

Intervista al dirigente, ex attaccante degli emiliani che nel 2014 sfiorò il blucerchiato: "Firmai con Garrone poi con Ferrero saltò tutto e fu un grande ...Dopo la carriera da calciatore, Ariedosi è affermato come dirigente generale e sportivo di vari club lavorando per Monza, Udinese,e Cremonese. È conosciuto per aver costruito il ...

Sampdoria, Braida: “Il Parma ora è più avanti, ma non sempre vince la più forte...” Il Secolo XIX

Calcio e business, Ariedo Braida ad Unimc Cronache Maceratesi

